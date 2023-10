Tim Smolders verlaat Union en vindt Karel Geraerts terug bij Schalke 04

Smolders en Geraerts zijn oud-ploegmaats van begin deze eeuw bij Club Brugge. Vorig seizoen vonden ze elkaar terug bij Union en bevestigden ze al het goede van het eerste seizoen in eerste klasse van de traditieclub onder Felice Mazzu. Op de allerlaatste speeldag was Union zelfs even kampioen, maar liep het nog mis. In de Europa League werden de kwartfinales bereikt.



Geraerts en Union raakten er in de zomer niet uit om voort te doen. De coach nam zijn tijd om een nieuwe uitdaging te vinden, die ligt in Duitsland. Schalke 04 stelde hem gisteren voor als hun "droomkeuze".



De Duitse club zit in een serieuze crisis: vorig seizoen zakte ze uit de Duitse eerste klasse en na 7 op 24 bengelt ze ook maar als 16e in de Tweede Bundesliga.



Bij de voorstelling van Geraerts gisteren maakte Schalke bekend dat het eerstdaags werk zou maken van een eigen assistent voor hun nieuwe coach. Smolders vult die vacature in.



De 43-jarige assistent was in tegenstelling tot zijn T1 bij Union gebleven, waar hij samen met Alexander Blessin de successen gewoon voortzette. Ondanks een vertrokken elftal sterkhouders staat Union op kop na 10 speeldagen in de JPL en haalde het de groepsfase van de Europa League.



"We wensen Tim, en ook Karel, veel succes met hun nieuwe uitdaging!", wuift Union zijn voormalige trainersduo uit.