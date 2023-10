Van Lierse naar Liverpool: de wonderbaarlijke opmars van Union, met dank aan zijn triumviraat

Union voetbalt vanavond onder de lichten van Anfield, de Brusselse traditieclub kan zeggen dat ze helemaal terug is. De kruistocht van derde klasse naar een Europa League-wedstrijd tegen Liverpool nam amper 9 jaar in beslag. Union-CEO Philippe Bormans en voetbalcommentator Filip Joos verhalen over het unieke karakter van de Brusselse club in onze dagelijkse podcast Sporza Daily.

Succesvol triumviraat sinds 2018

De laatste jaren waren er wel meer legendarische verplaatsingen in Europa voor Belgische clubs, Anderlecht bij PSG, Club Brugge in Bernabeu en Genk ging Union voor op Anfield.



Vanavond is het aan Union: "De setting is natuurlijk het allermooiste waar ik ooit geweest ben", verwoordde Alessio Castro-Montes gisteren aan onze man.



En dat in Unions derde seizoen dat het weer terug is op het hoogste niveau. In 2021 keerde de vooroorlogse kampioen - na 48 jaar - terug naar eerste, na jaren in de krochten van de Belgische voetbalpiramide.



Die terugkeer gebeurde met bravoure, 2 seizoenen deed Union tot het einde mee voor de titel. En ook nu staat het helemaal bovenaan.



En in het tweede jaar Europa League is daar nu die droomtegenstander. "Het is uniek dat wij als kleine Union tegen een van de beste clubs van de wereld mogen spelen", stelt CEO Philippe Bormans.



Bormans kwam in 2018 van STVV over naar tweedeklasser Union. Hij koos "voor een project waar enorm veel potentieel in zit", klonk het toen. En of die woorden werden bewaarheid.



Er lag een plan klaar om in 3 jaar te promoveren. Check. En de groei stopte niet. Met een nieuw triumviraat, Bormans-sportief directeur Chris O'Loughlin-voorzitter Alex Musio, bouwde het aan de blauwdruk van de club die straks op Anfield speelt.

"Het is een heel leuk avontuur geweest", blikt Bormans terug. "We hebben geleerd waar de club voor staat en geleerd van een blok te vormen. Niet alleen op, maar ook naast het veld."



"En dat heeft zich in eerste klasse gewoon verdergezet. De bal is aan het rollen gegaan en die is niet gestopt. Integendeel, die is steeds sneller en sneller gegaan. Zeker sinds de promotie. We mogen niet vergeten hoe uniek dat is, op den duur word je het bijna gewoon, maar dat is het niet."



"We houden er rekening mee dat het ook eens een jaartje minder kan zijn. We zijn geen topclub, we hebben niet de budgetten van de andere grote 5 in ons land."



(lees voort onder foto)

Philippe Bormans.

Ziel

Voor voetbalcommentator Filip Joos is het duidelijk: "Ik zie O'Loughlin als dé absolute x-factor van Union. Als je het hebt over een ziel, belichaamt hij die voor mij."



"Hij is iemand die helemaal doordrongen is van voetbal en de waarden uitdraagt die Union wil uitdragen."



"Ik ben ze vergeten, maar ik heb op het trainingscentrum op een muur ooit de 5 deugden gezien waaraan Union wil voldoen. Ik dacht dat het een marketingproduct was met 5 termen in geel en blauw op een muur geschilderd."



"Tot ik O'Loughlin bezig hoorde. Toen wist ik dat ik mis was. Het plaatje klopt. Ik denk dat hij de grootste cultuurbewaker is van Union. En organisatorisch is Bormans dan weer erg sterk."

Rechtstaan in het Dudenpark

De cultuur van Union bleef al die jaren het belangrijkste met als uithangbord het roemrijke Dudenpark, waar de supporters rechtstaan tot een kunst verheven hebben.



"Union is uniek", schetst Joos de originaliteit van de club. "Ik zie in het Belgische voetballandschap op dit moment geen ploeg die het op die manier doet."



"Je kan zeggen dat het gebeurt met de steun van Brighton, maar ondertussen zijn er heel wat clubs die steun hebben. Er zit bij Union een plan achter en wat ze nooit uit het oog verliezen, is de corebusiness, het voetbal zelf en de manier waarop ze dat willen spelen."



"Ze willen op een bepaalde manier anders zijn. En dat knusse stadionnetje helpt. Je voelt meteen dat er een andere sfeer hangt. Ik voetbalde er zelf ook in derde klasse. Die verplaatsing omkruisten we vooraf al met rood. We vonden het fantastisch om daar te spelen."

Het knusse Dudenpark.

Schaduwlijst