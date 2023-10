Moedig Union ondergaat wet van de sterkste tegen Liverpool en gaat met 2-0 onderuit

clock 90+6'

tweede helft, minuut 96. einde: 2-0. Het is afgelopen. Een moedig Union ondergaat de wet van de sterkste in Liverpool. De Brusselse club werd niet overlopen door de Engelse grootmacht, maar individuele foutjes nekten Union. Net voor de pauze loste doelman Moris de bal, net voor het einde hielp verdediger Sadiki Liverpool aan de 2-0. Union mag zich nu opmaken voor een dubbele ontmoeting met de Oostenrijkse club LASK, laatste in groep E. .