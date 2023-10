Moris ziet geweldige match overschaduwd door dure flater: "Helemaal mijn fout"

"Het eerste doelpunt is helemaal mijn fout", geeft Anthony Moris toe.

"Als een keeper een fout maakt, betaal je dat cash. In de tweede helft heeft de doelman van Liverpool meer geluk", lacht hij.

"Ik ben trots voor de supporters van Union om in zo'n mythisch stadion gevoetbald te hebben. Misschien hadden we iets vrijer moeten spelen en iets meer in onze kansen moeten geloven. Dan hadden we een mooier resultaat kunnen neerzetten."

"Net zoals in de eigen competitie missen we killerinstinct. Het is alleszins een ervaring die we mee kunnen nemen in de eigen competitie", besluit Moris, die voorts een prima match keepte.