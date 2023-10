Duitse pers weet het zeker: Karel Geraerts wordt trainer van Schalke 04

Karel Geraerts loodste Union ei zo na naar de landstitel, maar door onenigheid over een nieuw contract strandde dat huwelijk.



Geraerts keek een paar maanden de kat uit de boom. Tot nu blijkbaar. Onder meer Bild en Sky Sport weten dat Gelsenkirchen zijn nieuwe bestemming wordt.



Geraerts moet er traditieclub Schalke 04 nieuw leven zien in te blazen. Eind september werd Thomas Reis er op de keien gezet na teleurstellende resultaten.



De opdracht voor Geraerts wordt niet gemakkelijk: Schalke degradeerde vorig seizoen uit de hoogste divisie en staat nu na 8 speeldagen ook in de 2e Bundesliga in de gevarenzone, na 7 op 24.