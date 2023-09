Karel Geraerts bleef boos en ontgoocheld achter na breuk met Union: "Ik deed gewoon een redelijk voorstel"

Filip Joos gooit de onvermijdelijke vraag op tafel: "Zou Karel Geraerts nog trainer zijn van Union, mocht het kampioen geworden zijn afgelopen seizoen?"

De trainer zelf verzekerde dat het scenario ongewijzigd zou blijven. "We kwamen er gewoon niet uit bij de onderhandelingen", deelt Geraerts.

Waar liep het dan mis? "Union wilde heel graag mijn lopende contract openbreken. Ook mijn intentie was om te blijven. Ik gaf aan dat ik aan dezelfde voorwaarden ook wilde doorwerken, mijn engagement en wil om te winnen zou niet veranderd zijn."

"Maar die piste was onbespreekbaar voor Union, dus hebben ze beslist me op straat te zetten. Dan ben je even boos en ontgoocheld. De eerste dagen had ik er ook even genoeg van."