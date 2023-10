Youri Mulder tipte Geraerts bij Schalke na ontmoeting in Extra Time: "Toen maakte ik echt kennis met Karel"

Wat een goed woordje niet teweegbrengt. Karel Geraerts is gisteren met open armen ontvangen door Schalke 04 bij zijn voorstelling. Daar mag de Belgische trainer Youri Mulder voor bedanken. De Nederlandse analist zit in de raad van commissarissen en tipte Geraerts na hun ontmoeting in Extra Time. "Als mens past hij perfect bij Schalke", vindt Mulder.

"Het is niet zo dat de club en ik Karel Geraerts nog niet kenden voor we samen in de studio zaten", lacht Youri Mulder zijn aandeel in de aanstelling van de trainer bij Schalke 04 een beetje weg. Maar in de kantine van KV Bonheiden was het menselijke contact wel de kiem voor een verdere samenwerking. "Toen maakte ik echt kennis met Karel", gaat het bestuurslid van de Duitse club voort. "Ik dacht: hij heeft wel iets dat bij Schalke past." "Wanneer er een shortlist werd samengesteld om een nieuwe trainer te vinden, heb ik er wel extra op aangedrongen om zeker met hem te gaan praten."

Als ik met een naam op de proppen kom, gaat Schalke er ook serieus naar kijken. Youri Mulder

Een juiste zet, zo blijkt. "Al na het eerste gesprek met Karel was iedereen zeer enthousiast. Over de manier waarop hij zichzelf presenteert, over de manier waarop hij traint en over zijn voetbalvisie." De technische en sportieve directeurs overtuigen van Geraerts' aanpak, hoefde niet meer. "Het is leuk als er consensus is over een keuze", vindt Mulder. "De samenwerking met de mensen die erover beslissen verloopt heel goed. Als ik met een naam op de proppen kom, gaan ze er ook serieus naar kijken."

Bouwen aan stabiele toekomst

Even terug naar 9 september. Youri Mulder legt Karel Geraerts - op dat moment tijdelijk werkloos als T1 - een subtiele vraag voor over zijn toekomst. "Je kijkt vooral naar ploegen waar het niet zo goed gaat?", knipoogt de Nederlandse analist. Schalke vernoemt hij niet bij naam, maar in zijn achterhoofd wordt Geraerts opgeslagen als optie. Dat hij daadwerkelijk tekende bij de club, die met een schamele 7 op 27 op een degradatieplek vertoeft in de Duitse tweede klasse, zorgt voor een nieuwe wind. "De algemene reactie op zijn voorstelling was ook erg positief. Geraerts gaf op de persconferentie blijk van kennis", weet Mulder. "De Duitse pers had dan ook door dat er iemand zat met een duidelijke visie."

Als mens past Geraerts perfect bij Schalke: open, eerlijk en steeds op zoek naar een persoonlijke connectie. Youri Mulder