POLL: 69% van Sporza-surfers vindt Eden Hazard niet de beste Belgische voetballer aller tijden

Wie is dan de beste Belgische voetballer ooit? Het kwam ook ter sprake in de 90 Minutes podcast en de naam van Kevin De Bruyne viel al snel. "Het gaat wel tussen die twee", vindt Daan Heymans.

"Dat is dan zonder historisch besef", pikt Filip Joos in. "Er zijn meer spelers in de discussie dan alleen maar Hazard en De Bruyne. Coppens, Ceulemans, Scifo en Van Himst horen daar ook bij."

"Hazard is wel degene die het meest met de bal in de wieg geboren is. Maar vraag aan 100 trainers of ze De Bruyne of Hazard in hun team willen en 95 antwoorden De Bruyne. Die andere 5 hebben hun diploma niet met hoogste onderscheiding gehaald", zegt Joos met een kwinkslag.