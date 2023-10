Verenigd Koninkrijk en Ierland organiseren EK voetbal in 2028, Italië en Turkije in 2032

De Europese voetbalbond (UEFA) heeft vandaag de organisaties van Euro 2028 en 2032 toegekend en die gingen naar de verwachte landen: in 2028 is het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) en Ierland gastheer, in 2032 valt die eer Italië en Turkije te beurt.

Het Uitvoerend Comité van de UEFA had niet veel discussie nodig om in Nyon tot het dubbele besluit te komen. Voor beide toernooien was er door omstandigheden slechts één kandidatuur overgebleven.



Voor EURO 2028 is dat het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) in een gezamenlijke kandidatuur met Ierland.



In totaal werden er 10 stadions voorgesteld voor EK-wedstrijden: Wembley, Hampden Park, Principality Stadium, Tottenham Hotspur Stadium, Etihad Stadium, St James' Park, Villa Park, Hampden Park, Aviva, Casement Park en het nog te bouwen nieuwe stadion van Everton.



Engeland organiseerde eerder al het WK van 1966 en EURO 1996, terwijl heel wat wedstrijden van het verspreide EURO 2020 op Wembley en in Hampden Park gespeeld werden.



Ook het EK vrouwenvoetbal van vorig jaar werd in Engeland georganiseerd. Het gastland ging daarin met de Europese titel aan de haal.

5 stadions in Italië en 5 in Turkije bekend in oktober 2026

Aanvankelijk had ook Turkije zijn kandidatuur ingediend voor 2028, maar de Turken voelden aan dat de bid uit het VK en Ierland in poleposition lag en trokken zich terug om zich te concentreren op het EK van 2032.



Daarvoor was ook Italië kandidaat, maar afgelopen zomer kondigden beide landen aan er een gezamenlijke kandidatuur van te maken. Turkije, dat in het verleden al meermaals naast de organisatie van grote voetbaltoernooien greep, verzekert zich zo van de co-organisatie.



De UEFA moet daarvoor nog wel even aan de eigen reglementen morrelen, aangezien organiserende landen in principe ook buurlanden moeten zijn.



De twee landen stelden 20 potentiële EK-stadions voor, waarvan er 10 zullen gekozen worden, 5 per land tegen oktober 2026.