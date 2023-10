WK voetbal 2030 vindt in maar liefst 6 landen en 3 continenten plaats, EK in VK en Ierland

Marokko, Spanje en Portugal zullen in 2030 het WK voetbal organiseren. De eerste drie wedstrijden vinden wel in Zuid-Amerika plaats: in Argentinië, Paraguay en Uruguay. Voor het EK voetbal van 2028 moet u naar Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Voor het eerst in de geschiedenis van het WK voetbal vindt de eindronde in 6 landen plaats, verdeeld over 3 continenten. Het gros van de wedstrijden wordt in Marokko (Afrika), Spanje en Portugal (Europa) gespeeld. Zij waren de enige overgebleven kandidaten voor 2030. De eerste drie matchen staan in Argentinië, Paraguay en Uruguay (Zuid-Amerika) geprogrammeerd. 6 van de 48 deelnemende landen dus bekend voor het toernooi van 2030.

De Marokkaanse international Bilal El Khannous (KRC Genk) kan over 7 jaar het WK in eigen land spelen.

100 jaar WK

De openingswedstrijd in 2030 wordt gespeeld in het Estadio Centenario in Montevideo, waar het allereerste WK begon. Op die manier wil de wereldvoetbalbond FIFA 100 jaar Wereldbeker vieren.

Het eerste WK vond in 1930 in Uruguay plaats. Het gastland won toen de Wereldbeker, België bleef na twee nederlagen (tegen de VS en Paraguay) in de groepsfase steken.

Het Estadio Centenario in Montevideo (Uruguay).

WK 2034 in Azië of Oceanië

Omdat het WK in 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten wordt gespeeld, is Azië of Oceanië normaal gezien in 2034 aan de beurt. Op die manier blijven de continenten mekaar afwisselen. Het kapitaalkrachtige Saudi-Arabië is alvast van plan om zich kandidaat te stellen voor 2034.

organisatie WK voetbal deze eeuw jaar land(en) werelddeel 2002 Japan Azië Zuid-Korea 2006 Duitsland Europa 2010 Zuid-Afrika Afrika 2014 Brazilië Zuid-Amerika 2018 Rusland Azië/Europa 2022 Qatar Azië 2026 Canada Noord-Amerika Mexico Verenigde Staten 2030 Spanje Europa Portugal Marokko Afrika Argentinië Zuid-Amerika Paraguay Uruguay 2034 Saudi-Arabië ? Azië

EK in Ierland en Verenigd Koninkrijk