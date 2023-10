Luister of bekijk nieuwe 90 minutes: "Laat een sponsor betalen voor de betere buitenspeltechnologie"

De discussie over de manier waarop de VAR buitenspelfases moet beoordelen in België laaide dit weekend weer hoog op.

Hein Vanhaezebrouck was na Gent-Genk duidelijk: volgens hem moeten we investeren in de semi-automatische buitenspeltechnologie, die gebruikt wordt in de Champions League en de Serie A.



Gilles De Coster maakt zich bedenkingen bij de reactie van de coach. "Er zal altijd een foutenmarge zijn, en met de nieuwe technologie zal daarover geklaagd worden. Tot hoever gaan we met investeringen onze staart achterna lopen? Tot we bankroet zijn?"

"Waarom moeten we er weer miljoenen euro's tegenaan gooien, waarvan we nu al weten dat het onderdeel van het TV-contract zal zijn. Als ze het doen zullen ze het dus doorrekenen aan de consumenten, dan betalen we allemaal meer."

Ook Filip Joos maakt enkele kanttekeningen: "Het is een steekvlampolitiek. Nu komen alle fases samen, waardoor het opeens erg belangrijk lijkt."

"We zijn slechts de zevende competitie in Europa, dan is het toch niet abnormaal dat grotere competities betere systemen hebben?", vindt de commentator.

Waarna Sam Kerkhofs toont waarom hij het meest commercieel ingesteld is van de groep: "Zou je die betere technologie niet in een sponsorcontract kunnen zetten?"

"Iedere keer dat een buitenspellijn in beeld komt zet je er een merknaam naast. Zelfs wanneer Filip in Extra Time de beelden bovenhaalt zet je het erbij. Dat moet toch mogelijk zijn."

Waarna Joos voorstelt om er reclame voor Sporting Hasselt van te maken, de club waarvan Kerkhofs voorzitter is.



Afwachten dus of we in de toekomst bij elke buitenspelfase het logo van de amateurclub te zien krijgen.