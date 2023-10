Hoe wordt een buitenspellijn nu getrokken? En welke plannen zijn er voor de toekomst? 4 vragen en antwoorden

De buitenspellijn domineerde het voetbalweekend. Maar wat is er eigenlijk precies het probleem? En zal de Pro League iets aanvangen met de noodkreet van Hein Vanhaezebrouck? Vier vragen en antwoorden over het thema.

Wat is momenteel het probleem?

In de Pro League wordt door de VAR momenteel gewerkt met een 3D-lijn om buitenspel vast te stellen. In tegenstelling tot bij de Champions League moet de videoref dus nog steeds zelf referentiepunten zetten, die vervolgens een buitenspellijn vormen. Het systeem is bijgevolg niet 100% waterdicht en vatbaar voor menselijke fouten. Een bijkomende moeilijkheid: in de Jupiler Pro League is het aantal camera's dat een wedstrijd in beeld brengt (soms) relatief beperkt. Ook de kwaliteit van de beelden is allerminst optimaal. Zeker in vergelijking met de Premier League. Die elementen maken het voor de VAR vaak moeilijk om de lijn juist te trekken. Is ons land het enige met deze problemen? Allerminst. Enkel in Italië en de Champions League wordt er - net zoals op het WK - gebruik gemaakt van de computergestuurde semi-automatische buitenspeltechnologie.

Hoe wordt zo'n lijn getrokken?

Wat er in het VAR-centrum gebeurt tijdens een wedstrijd bleef lange tijd een goedbewaard geheim.



Tot Sporza vorig seizoen uitzonderlijk eens een wedstrijd mee mocht volgen. Onder meer Imke Courtois en Gert Verheyen mochten VAR-voor-één-dag zijn tijdens KV Oostende - Club Brugge. In die partij moest de videoref toen samen met zijn assistenten een 3D-buitenspellijn trekken. Hoe ze dat precies doen? De video hieronder geeft een unieke inkijk in het (moeilijke) proces.

Komen er oplossingen?

Zondagavond pleitte KAA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck ervoor om de VAR beter te ondersteunen. Alleen ligt die bal in het kamp van de Pro League. De verzameling van profclubs is namelijk verantwoordelijk voor de financiering. Werken zij momenteel aan een oplossing? "Bij de Pro League investeren we elke dag in innovatie", klinkt het bevestigend bij CEO Lorin Parys. "Volgend jaar zullen we sneller en accurater VAR-beslissingen kunnen nemen als het over buitenspel gaat. Dat komt omdat we sowieso zullen investeren in nieuwe technologie, die dat mogelijk maakt."

Volgend jaar zullen we sneller en accurater VAR-beslissingen kunnen nemen als het over buitenspel gaat. Lorin Parys

"De huidige contracten lopen dit seizoen af", gaat Parys verder. "En daarom zijn we al een tijdje bezig om te kijken op welke manier we die zullen vernieuwen en in welke technologie we zullen investeren. Er zit dus sowieso een verbetering aan te komen." "En er is nog interessant nieuws: we zijn momenteel bezig met de vernieuwing van het televisiecontract, dat na het seizoen 2024/2025 afloopt. Ook daar zullen wellicht nieuwe afspraken worden gemaakt."

Meer en betere camera's, dus.

En wat met doellijntechnologie?

Naast de discussie over de buitenspellijnen haalde Vanhaezebrouck ook het gebrek aan doellijntechnologie aan. "Nochtans gebruiken vele andere landen die al", klonk het bij de coach. "Maar de kost voor die technologie is nog van een andere grootorde dan voor buitenspel", verduidelijkt Parys. "In het verleden is dat al tegen het licht gehouden. En de kosten die met zo'n systeem gepaard gaan, wegen niet op tegen de winst die ermee geboekt kan worden."



"Het is wel zo dat we alle contracten aan het herbekijken zijn. Ook investeringen rond doellijntechnologie liggen daarbij op tafel. Die beslissing zal op het einde van het seizoen vallen."