Maar liefst 4 clubs boos: deze discutabele (VAR-)fases bepaalden mee de speeldag

RWDM: Mboup in clinch, maar Gueye krijgt rood

Vlak na de gelijkmaker gingen de poppen aan het dansen tussen Mboup en Mbenza. Vreemd genoeg kreeg Makhtar Gueye daarvoor zijn tweede gele kaart. Vol ongeloof en frustratie verliet hij - niet zonder slag of stoot - het veld, waarna de thuisploeg nog pijnlijk onderuit ging in minuut 101.

De vrijdagavondmatch zette de toon voor een weekend vol discutabele fases. Charleroi boog in een zinderend slot een 0-1 om in 2-1. Al kaapte vooral een tweede gele kaart voor RWDM de hoofdrol weg.

Kortrijk: Kadri ziet gelijkmaker in slot afgekeurd

"Het is blijkbaar geen nieuwe fase omdat de speler de bal niet controleert. Maar volgens mij is een slechte controle óók een controle", zei gelaten KVK-trainer Glen De Boeck na afloop.

De reden: op het moment dat Ojo naar doel trapte, stond de flegmatieke middenvelder in een buitenspelpositie. Dat een Westerlo-voet als tussenstation fungeerde, werd niet in rekening gebracht.

In de strijd tegen de degradatie telt elk punt. KV Kortrijk bleef dan ook verbaasd achter wanneer de late gelijkmaker van Kadri in de kelderkraker tegen Westerlo werd afgekeurd voor buitenspel.

Club Brugge: fout op Skov Olsen blijft onbestraft

Iets waar Hans Vanaken niet akkoord mee kon gaan. “Volgens mij was dat een duidelijke rode kaart”, oordeelde hij. "Veel duidelijker kan toch niet? En als de scheidsrechter dat beslist, krijg je een heel andere wedstrijd."

Club Brugge bis: openingsgoal Bokadi toch niet offside

In de topper tussen Standard en Club Brugge kopte Bokadi de thuisploeg na elf minuten op voorsprong. Alleen leek de verdediger net voorbij Maxim De Cuyper te staan toen de bal vertrok. Na minutenlang geduld uitoefenen keurde de VAR het doelpunt uiteindelijk toch goed.

De weergave van de getrokken buitenspellijnen voedde nadien evenwel de discussie. Want: de rode lijn (van Bokadi) lag toch voorbij de witte (van De Cuyper)?

Voor de verklaring moeten we een blik werpen op het VAR-reglement. Wanneer er géén ruimte zichtbaar is tussen twee buitenspellijnen, dan wordt de beslissing van de lijnrechter bepalend. Aangezien de assistent op Sclessin zijn vlag niet in de lucht stak, werd de openingstreffer van Bokadi dus goedgekeurd.