BEKIJK: Demi Vollering zet ook Ronde van het Baskenland op haar naam met solo en dubbelslag

Het tegenvallende voorjaar is al helemaal vergeten. Demi Vollering heeft na de Vuelta ook de Ronde van het Baskenland gewonnen. In de lastige beklimming van de slotetappe sloeg de Nederlandse van DS Worx-Protime een dubbelslag.

In het voorjaar lukte het maar niet voor Demi Vollering. Boekte ze vorig jaar nog 4 zeges in de zware eendagswedstrijden, dan was het nu een reeks 2e en 3e plaatsen.

In de Vuelta kon de Nederlandse dan toch de nul wegwerken met haar eerste eindzege en dat lijkt de kopvrouw van SD Worx-Protime bevrijd te hebben. Ook in de Ronde van het Baskenland sloeg ze nu genadeloos toe.

In de slotrit ging leidster Mischa Bredewold nog mee met een sterke kopploeg, maar op de Mendizorrotz (3,4 km aan 8,4%) was ploeggenote Vollering aan zet voor een machtsontplooiing.

De Nederlandse kampioene was ijzersterk op de steile stroken en begon met een voorsprong van ruim 40 seconden aan de vlakke finale. Dankzij goed afstopwerk van haar ploeg kon ze probleemloos een dubbelslag slaan.

Met successen in de Vuelta en het Baskenland lijkt Vollering gelanceerd voor haar volgende doelen: van de Olympische Spelen tot de Tour en het WK.