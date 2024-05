2 op 2: Mischa Bredewold schiet opnieuw raak in Ronde van het Baskenland

Mischa Bredewold heeft voor de tweede dag op rij de zegebloemen gepakt in de Ronde van het Baskenland. In een sprint met z'n drieën was de Nederlandse sneller dan Mavi Garcia en Juliette Labous. Opvallend: sinds de eerste editie in 2022 won SD Worx al iedere etappe. Dankzij de bonificatieseconden verstevigt Bredewold ook haar leiderstrui.

Het lastigste deel van de 2e rit lag op 40 kilometer van de streep. De Urruztigaina is amper 1,5 kilometer lang, maar aan gemiddeld meer dan 12%.

Demi Vollering vond het de juiste plek om een bommetje te droppen. De Nederlandse reed in haar eentje weg van de rest.

Haar voorsprong was niet groot. 7 rensters, waaronder Reusser, Chabbey en Muzic, kwamen aansluiten en samen hadden ze een minuutje voorsprong op het peloton.

Met zoveel toppers voorin leek de rest kansloos te zijn, maar in de elitegroep was er geen samenhang. Zo was er een samensmelting op 16 kilometer van het einde.

Sprinten in Basauri dan maar? Nee, want het regende aanvalspogingen. Die van Juliette Labous was succesvol. Ze kreeg Mavi García en leidster Mischa Bredewold mee.

Het peloton volgde op amper 20 seconden, maar het gaatje dichten lukte niet.

De oplopende finish bleek ideaal te zijn voor Mischa Bredewold. De Europese kampioene deed al minder kopbeurten en sprintte met overtuiging uit het wiel van Garcia richting haar 2e ritoverwinning.

Gisteren was ze ook al de snelste, toen in een pelotonsprint. Ze verstevigt haar leidersplek in het algemeen klassement. Morgen is er de slotrit die onder meer over de Jaizkibel gaat.