Voor welke ploegen wordt het bang seizoen onderin? "Voor het eerst gevoel dat Charleroi moet opletten"

Zeker omdat de punten bij deze Relegation Play-offs niet gehalveerd worden. Onderlinge confrontaties nu zijn dus even veel waard als in de minicompetitie zelf.

Dit seizoen is de grotere Champions' Play-offs niet de enige nieuwigheid in de Jupiler Pro League. Ook de laatste 4 van de reguliere competitie krijgen nu hun eigen minicompetitie.

Moeten OH Leuven en Charleroi zich zorgen maken?

Net boven OHL vinden we Standard (12e met 10 punten). Zij begonnen wel heel zwak aan het seizoen, maar Filip Joos ziet verbetering bij de Rouches: "Ik denk niet dat ze in de top 6 geraken, maar in de problemen komen ze ook niet meer."

Al staan de Leuvenaars dus wel nog onderaan, 13e met 9 punten. "Na deze speeldag hebben we ook al een derde van de competitie gehad", merkt Gilles De Coster op. "We moeten dus wel al rekening houden met de waardeverhoudingen die er nu zijn."

"Van OH Leuven dacht ik na de eerste wedstrijd, tegen ons, dat ze in de problemen zouden komen, maar zij hebben zich ondertussen herpakt", opent Charleroi-speler Daan Heymans.

Ook de gasten van 90 minutes bogen zich eens over de staart van het klassement. Zij merkten op dat 4 ploegen wel veel is en er veel ploegen zijn die in aanmerking komen.

"Na Union-Charleroi (3-1) van zondag had ik van Charleroi wel voor het eerst het gevoel dat ze toch moeten opletten", vervolgt Joos.

Heymans geeft de commentator gelijk: "We mogen een wedstrijd verliezen, maar de mentaliteit was nu echt niet goed. We krijgen drie goals tegen op stilstaande fase, dat is puur focus. De coach was dan ook niet blij."

"Het is anders dan in de Premier League. Als je eenmaal vanonder hangt, moet je zien dat je uit dat sukkelstraatje wegraakt. Anders kan je een probleem hebben."

Waarop Sam Kerkhofs de middenvelder geruststelt met het feit dat het gat tussen plaats 13 (OHL) en plaats 7 (STVV, dat overal bewierookt wordt) slechts 4 punten is: "Het is echt crazy, ik verwachtte dat het verschil groter was."

"STVV heeft met zijn jonge ploeg wel al in topmatchen getoond dat ze beter spelen", countert Joos. Verder in de aflevering brengt hij nog aan hoe bizar het is dat in deze play-offs geen halvering van de punten wordt toegepast.

Welke ploegen in de Relegation Play-offs zullen spelen, staat dus nog absoluut niet vast. Dat het ongelofelijk spannend wordt onderin lijkt daarentegen wel al een zekerheid.

Veel ploegen zullen de komende maanden toch bevreesd naar beneden kijken.