Luister of bekijk nieuwe 90 minutes: "Ik snap niet dat Liverpool niet naar de rechtbank trekt"

Dat had de VAR ook gezien, maar in de videokamer dachten ze dat op het veld een doelpunt was gegeven. Bijgevolg werd vanuit de VAR gezegd dat de beslissing van de scheidsrechter klopte, waarna Liverpool geen doelpunt toegekend kreeg.

Tottenham - Liverpool was volgens Gilles De Coster dé match van het weekend. Achteraf ging het in de internationale pers echter slechts over 1 fase.

Volgens het protocol mag een VAR nadat de wedstrijd opnieuw gestart is niet meer ingrijpen. Het kwartet van 90 minutes is het daar niet mee eens.

"Als je ziet dat ze niet aftrappen, moet je kunnen ingrijpen. Zelfs als het om een misverstand gaat", vindt Sam Kerkhofs.

Filip Joos beaamt: "In dat geval hebben we slechts een protocolfout. Die vrije trap is niks in vergelijking met de impact van het doelpunt. Ik snap niet dat Liverpool dit niet voor de rechtbank trekt."

De club heeft ondertussen al laten weten te bekijken welke stappen ze zullen ondernemen.

"Wat ga je doen?", countert Gilles De Coster.

"Het is een moeilijke, want op dat moment speelden ze al met 10. Begin je dan in die minuut met een 0-1-voorsprong en 10 man, of bij 0-0", wordt luidop verder gefilosofeerd door het panel.

"Het is zo'n absurde fout, dat het menselijk en mooi is. Het is mooi, tot je jezelf niet corrigeert", besluit Joos.