"Menselijke fout" bij de VAR kostte Liverpool de openingsgoal tegen Tottenham

Liverpool verloor na twee rode kaarten pas in de extra tijd van Tottenham, en toch waren niet die rode kaarten of de late owngoal van Matip het grote gespreksonderwerp na de wedstrijd.

Want Liverpool had eigenlijk op voorsprong moeten komen in die wedstrijd. Luiz Diaz werkte een assist van Mo Salah af bij een 0-0-stand, maar de vlag van de lijnrechter ging de hoogte in.

Op televisiebeelden was duidelijk dat Luiz Dias niet buitenspel stond, maar de VAR greep niet in. Er kwam ook geen beeld van de buitenspellijn die getrokken wordt bij de bewuste fase.

De Engelse scheidsrechtersbond (PGMOL) reageerde al: "We bevestigen dat er een cruciale menselijk fout is gebeurd. We zullen een grondig onderzoek instellen."

"De goal van Luiz Dias werd door het scheidsrechterlijke team op het veld afgekeurd voor buitenspel. Dat was een feitelijke fout en zou geresulteerd moeten hebben in een doelpunt, toegekend na een tussenkomst van de VAR. Maar de VAR heeft niet ingegrepen."

Liverpool-coach Jürgen Klopp vond het "oneerlijke omstandigheden". "Er waren enkele bizarre beslissingen, die het verloop van de wedstrijd hebben bepaald. Dit is heel moeilijk om te aanvaarden."