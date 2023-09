Manchester United neemt Antony weer op in selectie ondanks politie-onderzoek

Antony kreeg enkele weken geleden voor onbepaalde tijd vrijaf van Manchester United om zich voluit te kunnen concentreren op zijn verdediging tegen een rist aanklachten die meerdere vrouwen tegen hem hadden ingediend.



Onder meer zijn ex-vriendin beschuldigde de Braziliaan van fysiek geweld en bedreigingen.



Deze week keerde de voetballer vanuit Brazilië terug naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens Manchester United heeft hij "meegewerkt aan het politieonderzoek in zowel Brazilië als het VK, en zal hij dat blijven doen".



Van United mag Antony weer voetballer zijn. "Als werkgever van Antony heeft Manchester United beslist dat hij de training zal hervatten op Carrington en beschikbaar zal zijn voor selectie, terwijl het politieonderzoek verdergaat", luidt het.



De club stipt ook nog eens aan "alle vormen van geweld en misbruik te veroordelen" en "de impact te erkennen die deze beschuldigingen hebben op slachtoffers van misbruik".



Antony kwam in de zomer van 2022 voor 95 miljoen euro van Ajax over naar Manchester United. De winger, die met Brazilië deelnam aan het WK in Qatar, speelde sindsdien 48 wedstrijden voor de Red Devils, goed voor 8 goals en 3 assists.