2e zege in 1 week tijd: Benoît Cosnefroy is slokop in Franse eendagskoersen

Exact een week na zijn overwinning in de GP du Morbihan heeft Benoît Cosnefroy ook gezegevierd in de Ronde van de Finistère. Na 200 kilometer werd er door een uitgedund peloton gesprint in Quimper. Cosnefroy was sneller dan de Nieuw-Zeelander Corbin Strong en de Fransen Rudy Molard en Axel Zingle.