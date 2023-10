Hein Vanhaezebrouck hekelt "belachelijke" technologie buitenspellijnen: "Alles is hier te duur"

Het toeval wil dat er enkele uren eerder in Standard - Club Brugge een vergelijkbare situatie was. Ook toen moest de videoref de befaamde 3D-lijn bovenhalen.

Minuut 65 in KAA Gent - Racing Genk. Bij de Buffalo's denkt iedereen dat Gift Orban net de gelijkmaker gescoord heeft, maar enkele minuter later legt de VAR het feestje stil. Na het trekken van de 3D-lijn blijkt dat de Nigeriaan nipt buitenspel liep.

"Als ik die lijn zie, dan lijkt mij dat belachelijk. Eerst en vooral moet de videoref ze van heel ver trekken - het is moeilijk om daardoor details te herkennen. Ik zag in Standard een lijn getrokken op een schouder, terwijl dat lichaamsdeel bij ons niét gebruikt werd."

Dure UEFA-technologie

"Ik kaart het aan, want we moeten de scheidsrechters helpen, hé", gaat hij voort op de persconferentie.

"Er moet iets gedaan worden om de VAR-mensen meer middelen te geven, zodat ze een deftige lijn kunnen trekken", vond Vanhaezebrouck, die in ons land graag het UEFA-systeem met semi-automatische buitenspeltechnologie wil zien. Dankzij een chip in de bal en gespecialiseerde camera's wordt buitenspel daar nauwkeuriger (en sneller) vastgesteld.

Een woordje uitleg: in de Jupiler Pro League moet een videoref zelf referentiepunten zetten, die vervolgens een buitenspellijn vormen. Het systeem is bijgevolg niet 100% waterdicht en vatbaar voor menselijke fouten.

"Al weet ik dat die duur is", temperde Vanhaezebrouck meteen zijn eigen verwachtingen. "Ook de doellijntechnologie is blijkbaar te duur, terwijl vele andere landen die gebruiken. (haalt de schouders op) Maar bij ons is alles te duur."

Op de persconferentie ging de Gentse coach nog wat verder op het thema door.



"Wij geven liever geld liever uit aan andere zaken in plaats van dingen die de refs helpen. Als je zo'n muur ziet in de Champions League: daar klaagt niemand, hé. Bij ons is het meten en rekenen met die "fantastische" 3D-lijn... Dat is geen cadeau voor die mensen."

"De clubs moeten beseffen dat als ze mee willen doen bij de grootsten, ze ook geld moeten spenderen. Dat gaat wat geld kosten, maar gaat de taak van iedereen zoveel makkelijker maken. Het gaat de supporters tot rust brengen en vermijden dat trainers gaan klagen", sloot Vanhaezebrouck zijn betoog af.