Aangename topper eindigt zonder een winnaar: KAA Gent en Racing Genk delen punten

Een felle strijd tussen KAA Gent en Racing Genk blijft onbeslist. Zeqiri opende de score voor de bezoekers, Samoise zorgde voor de Gentse gelijkmaker. In de slotfase kwam Fofana nog dicht bij de winning goal, maar Vandevoordt hield Genk overeind. Gent blijft na 10 speeldagen als enige ploeg ongeslagen, maar is wel de koppositie kwijt.

Genk zorgt nog eens voor dreiging op een gevaarlijke hoekschop van El Khannouss. Kums beroert de bal aan de eerste paal en werkt de bal zo bijna in eigen doel.

Gent wil nog alles op alles zetten om de drie punten thuis te houden. Fadiga kan van dichtbij uithalen, maar krijgt de bal niet onder controle. Hij besluit hoog over.

Union leidt op dit moment met 0-2 op het veld van STVV. Het is zo voorlopig alleen leider.

Samoise laat de Gentse fans juichen! Vandevoordt kan een schot van Tissoudali nog pareren, maar tegen de herneming van Samoise heeft de doelman geen verhaal. Alles weer in evenwicht!

Hjulsager wordt naar de kant gehaald bij Gent. Fernandez is zijn vervanger. Voor Gent begint de tijd stilaan te dringen. Is het op weg naar zijn eerste nederlaag van het seizoen.

