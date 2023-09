"Saaie" Hein Vanhaezebrouck opvallend kritisch voor leider Gent: "Dit kan nog in ons gezicht ontploffen"

KAA Gent is nog altijd de enige ploeg in onze hoogste klasse die niet heeft verloren. Dat het daarvoor tegen Antwerp 'de bus moest parkeren' deert Hein Vanhaezebrouck niet.

"Dat was niet nieuw, zoals ik her en der heb gelezen. Ik heb bij mijn vorige clubs vaker defensief gespeeld. Als je tegen de degradatie vecht moet je geen opendeurdag houden."



"Eigenlijk is dat het makkelijkste wat er is. Het is gewoon discipline. Als iedereen zijn taak doet, dan is die aanpak het makkelijkste wat er is. Alleen moet je wel kunnen schakelen als je dan toch een goal pakt."

"Ik vond dan ook dat we tegen Antwerp aan de bal te weinig hebben gebracht. Daardoor kwamen er geen kansen. Als die er wel waren geweest, was er wel anders over gesproken dan 'de bus parkeren'."