KAA Gent is alleen leider na felbevochten zege tegen Eupen, ondanks rode kaart Orban

Gent - Eupen in een notendop:

Penseelstreek en rood voor Orban

Gent was gewaarschuwd door de resultaten van de andere ploegen die in Europa actief zijn: enkel Union kon de eerstvolgende competitiewedstrijd winnen. En toch liepen de Bufallo's in de val.



Eerst bracht Nardi nog redding nadat Nuhu met een knappe beweging Finnbogason vrij tikte en de IJslander op de Gentse doelman besloot.

Daarna mocht de thuisploeg de afmetingen van de goal bedanken. Een schicht van Davidson belandde achtereenvolgens op de onderkant van de lat en de binnenkant van de paal. In de herneming viel de bal op de bovenkant van de lat.



Het kon niet blijven duren. Een penseelstreek van Pantovic, enig mooi in doel geschilderd, was het kunstwerkje dat tot de verdiende voorsprong leidde voor Eupen. Nog geen minuut later kreeg hij nog eens kans, maar een artiest maakt nooit twee keer hetzelfde werk: de bal schoof gekruist naast.



De problemen stapelden zich stuk voor stuk op en bereikten een hoogtepunt enkele minuten voor de rust, wanneer Orban zich liet vangen in een akkefietje met Paeshuyse. Een duw werd op aangeven van de vierde scheidsrechter een (lichte) rode kaart. De VAR kwam niet tussen, de Gentse fans wel, met steun voor hun spits.