Flauwe inhaaltopper in Antwerpen eindigt zonder doelpunten

Antwerp - KAA Gent in een notendop:

Balbezit voor Antwerp, afgekeurde goal voor Gent

De landskampioen tegen de ongeslagen competitieleider. De affiche op de Bosuil oogde bijzonder mooi, maar de topper loste de verwachtingen allerminst in. Pas tien minuten voor de rust zorgde Fofana voor de eerste bal tussen de palen, Butez was niet onder de indruk.



KAA Gent kon voor deze topper geen beroep doen op de geschorste Orban. Tissoudali leek de logische vervanger, maar Vanhaezebrouck koos voor een andere veldbezetting en hield hem verrassend op de bank. Ook bij Antwerp was er met Keita een verrassende bankzitter.



De aanpak van Vanhaezebrouck zorgde er in elk geval voor dat Gent zijn reputatie van slechte starter niet opnieuw bevestigde. Het veldoverwicht was weliswaar voor de thuisploeg, maar The Great Old beet zijn tanden stuk op de Gentse organisatie.



Hoewel Antwerp meer dan 60 procent balbezit had, was Gent uiteindelijk toch de gevaarlijkste ploeg in de eerste helft. Kort voor de rust dreigde zelfs een koude douche voor de thuisploeg toen Kandouss scoorde op een vrije trap van Kums, maar zijn treffer werd afgekeurd voor buitenspel.