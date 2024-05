EK mountainbike: Puck Pieterse verlengt haar titel in mistig Roemenië, pechvogel Ferrand-Prévot baalt

Puck Pieterse heeft zich voor het tweede jaar op rij tot Europees kampioene mountainbike gekroond. De Nederlandse was in Roemenië sterker dan de Oostenrijkse Mona Mitterwallner en de Duitse Nina Benz. Belgisch kampioene Emeline Detilleux legde beslag op de 14e stek.

Geen voorjaarszonnetje in het Roemeense Cheile Gradistei, wel winterse omstandigheden: koude, mist en zelfs wat verse sneeuw hogerop in de bergen.

Titelverdedigster Puck Pieterse en mede-favoriete Pauline Ferrand Prévot lieten het niet aan hun hart komen. Het duo bleek al snel een maatje te groot voor de concurrentie, die moest toekijken hoe de twee mondjesmaat wegslopen.

Bergop was Ferrand-Prévot de sterkste, maar in de afdeling slaagde de behendige Pieterse er steeds in om de kloof binnen de perken te houden. Na een vroeg foutje kon ze halfweg koers opnieuw de aansluiting maken met de Française.

En dan was het Ferrand-Prévot die in de fout ging, met mechanische pech als gevolg. Niet veel later gaf de Franse renster er de brui aan, waarna Pieterse een vrijgeleide had richting een nieuwe Europese titel.