KV Kortrijk maakt nog kans op een verlengd verblijf in de hoogste klasse, maar dan moet het wel nog twee barragewedstrijden winnen. Wie de tegenstander wordt, bepalen Deinze en Lommel vanmiddag in de finale van de Promotion Play-offs. Wie trekt aan het langste eind na het 1-1-gelijkspel in Limburg? Volg het hier vanaf 16 uur.