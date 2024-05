Yannick Ferrera legt vinger op de wonde: "We leken genezen, maar de problemen zaten veel dieper"

Yannick Ferrera is dan toch niet de tovenaar die RWDM op het hoogste niveau heeft kunnen houden. Na een sterke start van de Relegation Play-offs viel de Molenbeekse club helemaal stil. Ferrera is niet verrast dat het zo is gelopen.

De aanstelling van Yannick Ferrera leek een gouden greep van het RWDM-bestuur, een van de weinige dit seizoen. Operatie Redding leek een succes te worden. Tot die ene nederlaag, thuis tegen Kortrijk.

"We hadden 5 punten voorsprong op de 3e plaats, maar daarna halen we 0 op 9. We verliezen hier tegen een ploeg die al gedegradeerd is. Dat zijn de feiten. We verdienen te staan waar we staan."

Ferrera wist dat het succes van RWDM broos was. "We leken genezen, maar we waren niet genoeg genezen om ons te redden. De problemen zaten dieper dan gedacht."

"De kleinste korrel heeft voor zand in de machine gezorgd, zoals we tegen Kortrijk zagen. Het mentale was vanaf het begin het probleem. Je kunt er als coach wel nog moed en overtuiging inpompen, maar dat duurt dan maar 3 matchen. Bij de eerste de beste tegenslag kwam alle negativiteit weer naar boven."

Ferrera had een contract tot het einde van het seizoen, dat enkel automatisch verlengd zou worden bij behoud. "We zullen zien of ze de komende weken nog met mij willen praten."

"Maar het gaat vandaag niet om mij. Wel om al die huilende mensen hier. Als Brusselaar doet het pijn om die taferelen te zien."