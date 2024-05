LIVE: Wordt het toch nog spannend? Tolu brengt Genk uit het niks weer in de wedstrijd

Olivieri depanneert bij Genk

Na een uitstekende start is Racing Genk helemaal weggezakt in de play-offs. Als klap op de vuurpijl zagen de Limburgers deze week ook nog Wouter Vrancken vertrekken, die een mondeling akkoord heeft met AA Gent. Assistent Domenico Olivieri neemt voorlopig over.



"Het was de keuze van Wouter om de club te verlaten", sprak Olivieri vrijdag. "Ik ben een clubman in hart en nieren en focus mij nu op mijn taak. De spelers willen reageren na onze nederlaag van vorige week."



Genk doet wel nog volop mee om een Europees ticket. "Daar vechten we voor", klonk het strijdvaardig bij Olivieri. "Het is tijd om onze fans iets terug te geven."