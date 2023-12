Duitse beker: Stuntploeg Saarbrücken doet het weer, Boniface scoort en ook Dortmund sneuvelt

Exit Geraerts

Karel Geraerts heeft de goede lijn van dit weekend dan toch niet kunnen doortrekken. In zijn eerste thuiswedstrijd als coach van Schalke 04 won hij met 3-2 van Hannover, maar in de Beker ging zijn team er genadeloos uit tegen St. Pauli.



De koploper van de Duitse tweede klasse ging op en over Geraerts en de zijnen. Schalke kwam na 16 minuten nochtans op voorsprong via Kaminski, maar de thuisploeg kreeg op het uur een penalty - die de bedrijvige Hartel verzilverde - en diende de definitieve doodsteek diep in de verlengingen toe.



Er is nog werk aan de winkel voor de Belgische coach bij Schalke, dat zelf pas zestiende staat in de tweede Duitse divisie.