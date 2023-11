Sensatie in de Duitse beker: Bayern München sneuvelt tegen laagvlieger uit derde klasse in 96e minuut

Wie had dit durven denken?

Vooraf waande iedereen Saarbrucken kansloos in de tweede ronde van de DFB Pokal tegen de Rekordmeister. Logisch, want de club staat pas 15e in de Duitse derde klasse. Én Bayern had al 23 jaar niet meer verloren tegen een club van dat niveau.

Zeker nadat Thomas Muller op het kwartier de score geopend had, leek de vraag niet óf maar met hoevéél Bayern München zou winnen.

In de blessuretijd van de eerste helft vond Saarbrucken via Sontheimer evenwel de gelijkmaker.

Bayern, toch met jongens als Sane, Choupo-Moting en De Ligt, zocht nadien tevergeefs naar een tweede treffer.



Wonderbaarlijk genoeg vond Saarbrucken dié wel. Diep in blessuretijd, we schreven minuut 96, vloerde de 31-jarige Gaus zowaar Neuer.

Een modern voetbalsprookje.