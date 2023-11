Anderlecht hofleverancier bij Denemarken: 4 (!) spelers opgeroepen voor EK-kwalificatie

Op de affiche van de nieuwe selectie van Denemarken: drie spelers, waarvan twee van Anderlecht.

Herkent u ze? Kasper Dolberg centraal en aan zijn rechterzijde Thomas Delaney. De heropleving van paars-wit blijft duidelijk niet onder de radar in Denemarken.

Want daar blijft het ook niet bij. Ook Kasper Schmeichel werd opnieuw opgeroepen en man-in-vorm Anders Dreyer is er voor de eerste keer dit seizoen weer bij.

Verder zorgt ook Andreas Skov Olsen van Club Brugge nog voor een Belgische link.

Een volledige voorlinie uit de Jupiler Pro League zou dus niet ondenkbaar zijn in een van de twee opkomende wedstrijden tegen Slovenië (17/11) en Noord-Ierland (20/11) in de Deense EK-kwalificatiecampagne. De Denen staan voorlopig op een gedeelde eerste plaats in groep H, samen met Slovenië.