Anderlecht legt OH Leuven eenvoudig over de knie dankzij drieklapper van Dreyer

Anderlecht heeft de fans een feestavond bezorgd tegen OH Leuven. Na een vroege tegengoal walste paars-wit over de bezoekers. Anders Dreyer was de grote uitblinker met 3 goals.

Anderlecht - OH Leuven in een notendop:

Sleutelmoment: In tegenstelling tot vorige week in Luik is Anderlecht kort na de rust wél meteen op de afspraak. Dolberg zorgt op een vrije trap meteen voor de 3-1 en amper vijf minuten later diept Stroeykens de kloof verder uit.





In tegenstelling tot vorige week in Luik is Anderlecht kort na de rust wél meteen op de afspraak. Dolberg zorgt op een vrije trap meteen voor de 3-1 en amper vijf minuten later diept Stroeykens de kloof verder uit. Man van de match: Anders Dreyer, wie anders? De Deen zette de Anderlecht-trein met twee prachtgoals nog voor de rust weer op de rails en bewaarde zijn mooiste goal voor de slotfase. Een hattrick om van te smullen, met stuk voor stuk parels van doelpunten.





Anders Dreyer, wie anders? De Deen zette de Anderlecht-trein met twee prachtgoals nog voor de rust weer op de rails en bewaarde zijn mooiste goal voor de slotfase. Een hattrick om van te smullen, met stuk voor stuk parels van doelpunten. Opvallend: Kasper Dolberg is aan een straffe reeks bezig. In de laatste vijf wedstrijden waarin hij in de basis stond (tegen Eupen moest hij geblesseerd toekijken), trof hij telkens raak. De Deen zit intussen aan 7 goals in 11 wedstrijden.



Dreyer draait de rollen om na vroege treffer van Misao

Anderlecht wou de pijnlijke nederlaag tegen Standard zo snel mogelijk doorspoelen, maar keek na amper vijf minuten al tegen een achterstand aan. Misao schudde een pracht van een afstandsschot uit zijn benen en Schmeichel reageerde net te laat: 0-1.



Nog voor het openingskwartier om was, zette Anderlecht orde op zaken. En hoe! Dreyer wou niet onderdoen voor Misao en pakte op zijn beurt uit met een bijzonder knap afstandsschot. Prévot had geen schijn van een kans op de plaatsbal van de Deen.



Met de rust in zicht draaide Dreyer de rollen helemáál om. Wéér demonstreerde hij zijn loepzuivere traptechniek, Hazard liet de bal slim passeren en Prévot was gezien. Het had nochtans ook anders kunnen lopen toen Vertonghen zich tien minuten voor de rust liet aftroeven door Nsingi, maar Schmeichel had toen wél een prima reflex paraat.

Dreyer haalt uit en maakt gelijk.

Lotto Park geniet voluit van champagnevoetbal

Vorige week op Sclessin stuikte Anderlecht kort na de rust in elkaar en dat ging paars-wit duidelijk geen tweede keer laten gebeuren. Integendeel, de thuisploeg maakte een droomstart in de tweede helft. Augustinsson kopte op een vrije trap van Hazard de bal door aan de eerste paal en Dolberg toonde zijn torinstinct: 3-1.



Amper vijf minuten later kirde het Anderlecht-publiek helemaal van plezier toen de thuisploeg een prachtaanval op de mat legde. Na ééntijdsvoetbal tussen Augustinsson, Dreyer en Leoni rondde Stroeykens het in stijl af met een gekruist schot in de verste hoek.



Het champagnevoetbal zorgde voor een uitgelaten sfeer op de tribunes. Anderlecht ging mee op de golven van enthousiasme en bleef zoeken naar meer. Dolberg vond Prévot op zijn weg, Dreyer zag zijn derde treffer op de paal stranden.



Maar die hattrick voor de Deen kwam er in de slotfase toch. Zijn derde goal was ook meteen zijn mooiste. Van net buiten de zestien schilderde hij de bal enig mooi in de linkerbovenhoek. De kers op de taart, het orgelpunt van een paars-witte totaalprestatie.

Ook Stroeykens pikt zijn graantje mee.

"We wonnen niet alleen, we deden het ook in stijl"

Brian Riemer (trainer Anderlecht): "Dit is een antwoord dat kan tellen na de nederlaag tegen Standard. We wonnen niet alleen, we deden het ook in stijl met knappe goals en fraai spel. Onze druk zat goed, net als onze intensiteit. Ondanks de moeilijke omstandigheden was ook onze balbehandeling zeer goed. Zo vroeg op achterstand komen, dat is natuurlijk niet waar je op hoopt. Maar de reactie was ongelofelijk, zeker na vorige week. We wilden goed voetbal brengen en zijn steeds de energie en intensiteit blijven opbrengen. De combinatie met hard werk en hoge druk maakte de prestatie compleet. Dinsdag wacht ons nu de eerste bekerfinale tegen La Louvière. We willen de beker winnen, we nemen dit heel serieus."





Eddy Vanhemel (trainer OHL): "Na de 1-1 was er nog niks aan de hand. We bleven rustig meedoen in de wedstrijd. Net voor de rust valt die 2-1 en kort na de rust die 3-1. Toen wisten we dat het moeilijk zou worden om nog een resultaat neer te zetten. De jongens zijn er tot op het einde voor blijven gaan. Daar moeten we op verder werken. 5-1 is een te zware uitslag, maar het is wat het is. We moeten dit nu deze week goed analyseren, de koppen bij elkaar steken en verder werken. We moeten dezelfde intensiteit in de wedstrijden blijven steken en de zaken aanpakken die we kunnen verbeteren."