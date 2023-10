Na coach Brian Riemer verlengt ook zijn baas Jesper Fredberg bij Anderlecht

"Er staan ons nog heel wat uitdagingen te wachten. We zijn uiteraard erg ambitieus als het aankomt op onze eerste ploeg, en we zullen ook blijven investeren in de verdere uitbouw van onze academie, de infrastructuur, RSCA Futures en onze RSCA Women."

De overeenkomst van Fredberg zou op het einde van dit seizoen aflopen. Dat contract is nu omgezet in een samenwerking van onbepaalde duur.

Jesper Fredberg is een jaar aan de slag in Anderlecht.

Voorzitter: "Logisch gevolg"

Voorzitter Wouter Vandenhaute is in zijn nopjes met de contractverlenging.

"Toen ik een jaar geleden in gesprek raakte met de toen nog onbekende Jesper Fredberg, viel het me onmiddellijk op hoe hard hij geloofde in het potentieel van Anderlecht", vertelt hij.

"In de crisissituatie van vorig seizoen toonde hij zijn kwaliteiten en zijn brandende ambitie. Na de succesvolle zomermercato was de conclusie duidelijk dat Jesper zijn toekomst in de komende jaren in Brussel ziet."

"Deze contractverlenging is dan ook het logische gevolg", besluit de voorzitter.