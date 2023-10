Brian Riemer over "de grootste clash in België": "Sleutelspelers moeten opstaan"

Een opgewekte Brian Riemer moest lachen toen hij geconfronteerd werd met wat er zich bijna dag op dag een jaar geleden afspeelde op Sclessin.

Anderlecht-fans gijzelden toen de klassieker tussen Standard en RSCA, waarna de match definitief werd gestaakt. Een dag later werd Felice Mazzu ontslagen bij paars-wit.

Zo'n vaart zal het wel niet lopen voor Riemer, die nog nooit op Sclessin geweest is. "Ik ben zoiets gewoon van in Denemarken met de derby tussen Brondby en Kopenhagen, maar dit is sowieso de grootste match en clash in de Belgische competitie", vertelde de Deen op zijn persbabbel.

"Voor de spelers is er niets leukers dan spelen in zulke omstandigheden. Die emoties, dat is waarom we zoveel van voetbal houden. Maar soms gaat het inderdaad te ver."

"Je mag nooit eindigen met stopgezette matchen. Ik hoop dat onze fans ons vooruitstuwen en dat we hun energie meenemen op het veld. Het zijn twee ploegen met vertrouwen. Hopelijk levert dat een goeie match op."