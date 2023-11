Aangever Jan Vertonghen en Luis Vazquez bevrijden Anderlecht pas in de extra tijd tegen RWDM

Zet Dolberg straffe reeks voort?

Zeggen dat de transfer van Kasper Dolberg een schot in de roos is voor Anderlecht, is een understatement. De Deen zit al aan 9 doelpunten in 13 wedstrijden.



Nog straffer: in de laatste 7 wedstrijden waarin hij in de basis stond, trof hij telkens raak. Dolberg (26 jaar en 37 dagen) is de jongste speler sinds Carlos Bacca (26 jaar en 29 dagen) in september 2012 die in 7 JPL-matchen op een rij kon scoren. Vindt hij ook vandaag de weg naar doel?