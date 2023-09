Anderlecht zet alles op Brian Riemer: "Keuze voor stabiliteit, maar Deense invloed moet wel binnen de perken blijven"

Anderlecht "beloonde" Brian Riemer vorige week op zijn verjaardag met een contractverlenging tot 2026. De resultaten zijn sinds zijn aanstelling zo'n 10 maanden geleden nochtans niet denderend geweest.

"Ik was verbaasd en niet verbaasd over de timing", verklaart Peter Vandenbempt in Sporza Daily. "Men zorgt ervoor dat het geen thema wordt, want een trainer met een aflopend contract leidt tot veel speculatie en dat kan Anderlecht missen als kiespijn."

"Ik snap het in die optiek wel, maar anderzijds vind ik dat hij met Anderlecht niet de prestaties heeft geleverd waarvan je zegt: leg deze coach zo snel mogelijk vast voor een langere periode."

Paars-wit argumenteert dat het na woelige jaren voor stabiliteit kiest. Brian Riemer vormt met CEO Jesper Fredberg een duidelijke eenheid.

"Het is zeker goed dat er een eenheid is", stelt onze commentator. "Alleen moet je zien dat die niet te close wordt. Het is interessant om te zien hoe de verhoudingen liggen."

"Het gebeurt open en bloot: iedereen ziet hoe intens de communicatie op matchdagen is tussen Fredberg in de tribunes en de bank beneden. Hij komt ook in de kleedkamer voor, tijdens en na de match."

"Ik heb daar eens over gesproken met Fredberg en hij was verbaasd dat ik er vragen over had. In zijn cultuur is dat de normaalste zaak van de wereld. Alleen: voor de perceptie is het nefast voor de autoriteit van Riemer."