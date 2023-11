Van Hooydonck anderhalve maand na hartstilstand: "Terugkeer in peloton is te gevaarlijk"

"Het was een godsgeschenk dat ze er waren. Als een van die drie hulpverleners een dag vrij had genomen die dag, dan had het er zomaar anders uit kunnen zien."

Half september was Nathan Van Hooydonck het slachtoffer van een auto-ongeval. De renner was onwel geworden terwijl hij in zijn wagen zat. Anderhalve maand na zijn hartstilstand komt hij bij de NOS nog eens terug op die noodlottige dag.

"Als ik in de aanloop naar een massasprint of in een hectische finale val, is het niet alleen gevaarlijk voor mij, maar ook voor de wielrenners rond mij. Ik heb die omstandigheden niet onder controle. Een terugkeer in het peloton is te gevaarlijk."

"Kan ik nog fietsen? Dat was het eerste waaraan ik dacht", vertelt hij. "Ik voelde dat ik mijn armen en benen nog kon bewegen. Toen ik het aan mijn vader vroeg, antwoordde hij: "Dat zullen we wel zien". Toen wist ik dat het niet meer mogelijk zou zijn."

Zijn vrouw kreeg te horen dat "ze maar nergens meer op moest hopen" toen Van Hooydonck in de ambulance werd gedragen, maar zo ernstig bleek het uiteindelijk niet. Na een tijd in een kunstmatige coma te hebben gelegen, ontwaakte hij nog diezelfde dag.

Van Hooydonck: "Misschien heb ik te hard getraind?"

Nathan Van Hooydonck is niet de eerste wielrenner die onlangs moest stoppen vanwege hartproblemen. Onder anderen Sonny Colbrelli, Sep Vanmarcke en Heinrich Haussler gingen hem voor.

"Mijn rechterhartkamer is te groot", aldus Van Hooydonck. "Daardoor is er een hartritmestoornis ontstaan. In december was er tijdens een controle nog niets te zien, maar het is snel achteruit gegaan."

De cardiologen hebben geen verklaring, Van Hooydonck ook niet. "Misschien heb ik te hard getraind? Ik heb altijd veel van mezelf gevraagd, maar ik denk niet dat dat de reden is."

Ligt het dan aan de manier van koersen in het moderne wielrennen? "De finales worden vroeger opengebroken. Terwijl we vroeger twee uur op de limiet reden, is dat nu drie uur. In soms loodzware omstandigheden, dat is niet gezond."

"Of het daar iets mee te maken heeft, is moeilijk te zeggen. Het is wel frappant dat er meer gevallen zijn nu de manier van koersen is veranderd."

Wat Van Hooydonck nu wil doen, weet hij nog niet. Met de geboorte van zijn zoontje Alessio heeft hij voorlopig genoeg afleiding. "Ik heb bijna geen tijd gehad om ongelukkig te zijn. Mijn grootste geluk lag een paar uur later in mijn armen."