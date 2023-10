José De Cauwer vindt Giro mogelijk kantelpunt in carrière Wout van Aert: "Tijd dat hij meer voor zichzelf rijdt"

Wout van Aert die voor het eerst in zijn carrière zijn pijlen richt op een klassement in een grote ronde.



Volgens La Gazzetta dello Sport is het 100 procent zeker dat dat volgend jaar zal gebeuren in de Giro.

José De Cauwer valt niet van zijn stoel. "Met welke ambities Van Aert ook gaat naar de Giro, voor mij is het meer dan tijd dat hij meer voor zichzelf rijdt", benadrukt onze analist.

"Dat Van Aert de voorbije jaren de rol van superknecht vervulde in de Tour, was mooi en aardig voor Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard."

Van Aert zelf oogstte telkens veel applaus voor zijn berenwerk.



"Maar als Van Aert je zoon zou zijn en je ziet hem in de Tour zo hard werken voor een ander, dan denk je bij jezelf: "Als hij zich wat rustiger mag houden, kan hij misschien wereldkampioen worden in Glasgow.""