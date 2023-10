Wout van Aert lonkt volgens La Gazzetta naar Giro-klassement: "Hij mikt op top 5"

Winnen op de mythische Mont Ventoux, Pogacar kraken op Hautacam, tonnen werk verrichten, Tour-tijdritten naar zijn hand zetten.

Wout van Aert liet in de Tour de France al meermaals de monden openvallen met indrukwekkende krachttoeren.

Mogelijke klassementsambities wuifden hij en zijn entourage meestal weg. Maar in de komende Giro zou Team Jumbo -Visma toch eens zijn grenzen laten opzoeken, weet La Gazzetta dello Sport.

"Van Aert heeft ons in een interview voor de Ronde van Piëmonte (5 oktober) verteld dat hij volgend jaar naar de Giro wil", onthult de Italiaanse sportkrant.

"De voorstelling van het Tour-parcours vorige week heeft de resterende twijfels weggeveegd."

Volgens La Gazzetta is het een uitgemaakte zaak dat Van Aert voor het eerst zijn rugnummer opspeldt in de Giro. "Het is enkel nog wachten op de officiële aankondiging tijdens de ploegvoorstelling in december."

"Het team gelooft in Van Aert en denkt dat hij de top 5 in het klassement kan halen."