Giro-parcours 2024: mythische Stelvio, Strade Bianche-rit en 2 tijdritten

De 107e Giro in een notendop

Week 1: graveletappe, tijdrit, 2 aankomsten bergop

De 2e aankomst bergop krijgen we op dag 8. De streep ligt dan boven op Prati di Tivo, waar Tadej Pogacar 2 jaar geleden nog zegevierde in Tirreno-Adriatico.

Daags na de graveletappe mogen de tijdritfietsen een eerste keer van stal gehaald worden. De voornamelijk vlakke tijdrit is 37,2 km lang en eindigt op een klimmetje in het centrum van Perugia.

Met een uitstapje naar de Strade Bianche moeten de klassementstenoren in rit 6 op hun hoede zijn.

Inlooptijd krijgen de klassementsmannen niet, want de eerste aankomst bergop staat al op dag 2 ingepland. Veel vuurwerk wordt er niet verwacht op de onregelmatige slotklim naar Oropa, al zijn er wel altijd klassementsmannen die in de 1e bergrit niet op de afspraak zijn.

Het roze festival gaat op zaterdag 4 mei van start in de regio Piëmonte. Niet met een tijdrit, maar wel met een heuveletappe naar Turijn.

Week 2: monsterlijke marathonrit, 2e tijdrit en waaiergevaar

Na een dagje rust begint de 2e week meteen explosief met een bergetappe vanuit het mythische Pompeï.

Terwijl de sprinters er dit jaar vrij bekaaid van afkwamen in de 2e Giro-week, is dat in de volgende editie anders.

Op papier zijn etappes 11 en 13 sprintvriendelijk. Al kan de wind wel voor een waaierfeestje zorgen in de 13e rit. Tussenin ligt een lastige etappe met liefst 10 gecategoriseerde beklimmingen.

De 2e week serveert de renners ook de 2e tijdrit (van 31 km). Spek voor de bek van de tempobeulen die met het grote mes rijden, want de tijdrit is zo goed als vlak.

De afsluiter van week 2 zal het gros van het peloton angst inboezemen: een bergachtige marathonetappe van 220 kilometer voert de renners langs Aprica naar een aankomst bergop in Livigno.