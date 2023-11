Nederlandse renner Mark Groeneveld (20) overleden: "Eerste tekenen wijzen op hartfalen"

Mark Groeneveld stond nog maar aan het begin van zijn wielercarrière. Sinds dit jaar reed hij voor het continentale (semi)profteam XSpeed United Continental.



Voor hem was hij onder meer actief in Le Samyn, het Circuit de Wallonie en de Elfstedenronde in Brugge, allemaal wedstrijden van 1.1-niveau.



Met een tripje naar Hongkong dacht Groeneveld zijn eerste seizoen in schoonheid af te sluiten. Maar een dag later liep het mis voor de 20-jarige Nederlander.

"De wereld heeft opnieuw een prachtige ziel verloren", laat zijn ploeg weten.

"De omstandigheden van zijn dood worden momenteel nog onderzocht, maar de eerste tekenen wijzen op hartfalen."

"Mark was een uitzonderlijk iemand, die altijd goedgeluimd was en altijd bereid was een handje te helpen. Zijn aanwezigheid fleurde ieders dag op. Iedereen die de eer had hem te kennen, zal hem missen."