Van de luchtmacht naar Jumbo-Visma: hoe de ontdekkingsreis van Bart Lemmen een sprookje wordt

Mountainbikers of veldrijders die ook op de weg een carrière probeerden uit te bouwen, in een vorig decennium was het een berekend risico. In de moderne wielersport wordt wel eens vaker straffer gegokt met nieuwkomers in een ploeg. Team Jumbo - Visma won uiteraard de jackpot met buitenbeentje Primoz Roglic, Bora-Hansgrohe is tot dusver minder succesvol met een joker zoals Anton Palzer, een voormalig skiër. Met Bart Lemmen laat de Nederlandse grootmacht zich in de herfst van hun meest succesvolle wielerseizoen opnieuw verleiden tot een gewaagde transfer. Door het gedwongen pensioen van Nathan Van Hooydonck moest Jumbo-Visma op de valreep op zoek naar een 27e soldaat en het maakte het sprookje van de 28-jarige Lemmen compleet.

Ondanks geringe training en begeleiding heeft Bart interessante dingen laten zien in wedstrijden en getuigen zijn fysieke waarden van veel potentieel. Jumbo-Visma over Bart Lemmen

Het was opvallend hoe vaak Jumbo-Visma in zijn persbericht zelf de term "atypisch" gebruikte bij de introductie van zijn aanwinst. "De Utrechter vertoeft pas een seizoen bij de profs en daarin maakte hij indruk op de mensen van Jumbo-Visma", zo verwoordde het team gisteren. "Het team van manager Richard Plugge heeft goede ervaringen met renners die een atypische weg naar het hoogste wielerniveau aflegden." Sportief verantwoordelijke Merijn Zeeman is overtuigd van de groeimarge die Lemmen in zich heeft. "Bart beoefent het wielrennen nog maar net als topsport. Daarvoor heeft hij een intensieve militaire opleiding gehad en combineerde hij wielrennen met een zware baan bij defensie. Dat triggert ons." "Ondanks geringe training en begeleiding heeft hij interessante dingen laten zien in wedstrijden en getuigen zijn fysieke waarden van veel potentieel.”

Bart Lemmen werd in 2022 en 2023 telkens 4e op het Nederlands kampioenschap.

Een uit de hand gelopen hobby

Onder meer in Gran Camiño (4e in tijdrit op 1'05" van Jonas Vingegaard) en vooral op het NK op de weg (4e in 2022 en 2023) heeft Lemmen wellicht enkele visitekaartjes uitgedeeld aan zijn toekomstige broodheer. Dat deed de renner uit Utrecht in het shirt van Human Powered Health, het Amerikaanse team dat hem afgelopen jaar een eerste echte kans op het hoogste niveau gaf. Dit voorjaar vertelde Lemmen aan onder meer de NOS al hoe "professioneel sporten een droom was". "Het lukt gewoon: gaaf!" Tijdens zijn opleiding bij de luchtmacht ontdekte Lemmen ook zijn liefde voor de fiets. "Het was een hobby naast mijn werk." In 2021 liet hij zich begeleiden door een trainer, een jaar later lag hij onder contract bij VolkerWessels op het continentale niveau.

In Gran Camiño moest ik voor het eerst op de fiets mijn beenstukken uittrekken. Dat had ik nog nooit gedaan. Bart Lemmen leerde dit jaar het profbestaan kennen

"Het was begin dit jaar al een grote verandering om van officier bij de Luchtmacht de overstap te maken naar fulltime profwielrenner", verduidelijkt Lemmen zelf. Zo leerde hij dat wielrennen "meer is dan alleen hard fietsen". "In Gran Camiño moest ik voor het eerst op de fiets mijn beenstukken uittrekken. Dat had ik nog nooit gedaan." "Ik heb de afgelopen maanden mooie stappen gemaakt in fysiek opzicht en in het wennen aan het leven als topsporter. Het is fantastisch dat dit zich nu uitbetaalt en Team Jumbo-Visma mijn potentieel ziet." Lemmen noemt zijn prille carrière tot dusver "een ontdekkingsreis". Zijn ereplaatsen lijken te bevestigen dat hij vooral in tijdritten en op heuvelachtige parcours zijn mannetje moet kunnen staan. "Het ontwikkeltraject met de ploeg zal uitwijzen waar ik het meeste van waarde kan zijn."