Renner zoekt ploeg: welke coureurs zijn nog niet zeker van een plekje in het peloton voor 2024?

De WorldTour-teams moeten volgens de reglementen over een kern van minimaal 27 renners en maximaal 30 coureurs beschikken, waarbij in de kleinere koersen renners uit de opleidingsteams als pasmunt kunnen worden ingezet.

Maar nu de gesprekken tussen beide giganten zijn afgesprongen, geraken heel wat dossiers weer in een stroomversnelling.

Ook de andere ploegen waren min of meer betrokken partij aangezien heel wat renners plots op de markt dreigden te belanden.

Ook Jumbo-Visma speurt nog naar een laatste versterking. Het telt 26 renners voor 2024, inclusief Michel Hessmann (betrokken in een dopingzaak).

De puzzel van Ineos

Vooral de transferpolitiek van Ineos Grenadiers roept bij heel wat wielerliefhebbers al maanden vragen op. Communicatie over nieuwkomers of contractverlengingen is nog niet uitgestuurd, al heeft Ineos daar de jongste jaren een (kwalijke) gewoonte van gemaakt.

Volgens het gezaghebbende procyclingstats.com liggen er voor 2024 slechts 15 renners onder contract, maar de realiteit is helemaal anders.

De steenrijke Britten hebben de jongste maanden heel wat opties bestudeerd, maar kregen bij onder meer Primoz Roglic en Remco Evenepoel nul op het rekest.

Na heel wat interne analyses werden eind september de vernieuwde contracten dan toch richting vaste waarden zoals Geraint Thomas, Laurens De Plus, Omar Fraile, Luke Rowe en Jonathan Castroviejo gestuurd.

Volgens onze informatie telt de miljoenenploeg 28 à 29 renners, inclusief Carlos Rodriguez. De Spanjaard had een akkoord met Movistar, maar na enkele bochten verbindt hij dan toch zijn toekomst aan Ineos.

Ook toptalent AJ August ligt vast, Luke Plapp probeert dan weer onder zijn contract uit te komen om richting Jayco-AlUla te verkassen.

Ook de piste van Tobias Foss zou weer geactiveerd zijn. De voormalige wereldkampioen tijdrijden had een mondelinge deal, maar bleef maanden in het ongewisse. Voor veel teams is de Noor te duur, Ineos zou nu toch happen en boter bij de vis doen.