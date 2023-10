Greg Van Avermaet na allerlaatste profkoers: "In die 17 jaar meer gewonnen dan ik had durven te hopen"

Een hoofdrol kon Greg Van Avermaet niet meer vertolken in zijn laatste wedstrijd bij de profs. "Het was een heel lastige koers vandaag. Spijtig genoeg viel ik weer plat op een heel slecht moment", vertelde de 38-jarige Belg na de wedstrijd.

"Dat was ook niet voor het eerst in deze koers. Het was al de derde keer op evenveel deelnames. Die pech trekt natuurlijk een streep door een eventueel goed resultaat."

Het parcours van Parijs-Tours is sinds 2018 aangepast, met ook tien onverharde stroken. "Misschien moeten ze dat toch maar eens herbekijken? De helft van het peloton heeft immers aan de kant gestaan. Dat is toch wel wat van het goede te veel."

Van Avermaet hangt nu met een voldaan gevoel zijn fiets aan de haak. "Ik ben tevreden met wat ik uit mijn carrière gehaald heb."

"Ik heb al die tijd meer gewonnen dan ik had durven te hopen. Ik kijk met heel veel plezier op die 17 jaar terug. Ik ben heel trots met wat ik heb neergezet", aldus Van Avermaet.