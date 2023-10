Amerikaanse stagiair Riley Sheehan graait de overwinning mee in Parijs-Tours, peloton komt te laat

Riley Sheehan is de verrassende winnaar

De laatste profkoers van Greg Van Avermaet kende een rustige aanloop, met een groepje van enkele renners dat na zo'n 40 kilometer het hazenpad koos. Het peloton gunde de vluchters een maximale bonus van zo'n 4 minuten.

Voorin bleek de jonge Brit Lewis Askey de sterkste van de kopgroep te zijn. Terwijl zijn kompanen in de finale - gekleurd door 10 gravelstroken en 6 heuveltjes - stuk voor stuk sneuvelden.

Met zo'n 20 kilometer voor de boeg kreeg Askey opnieuw gezelschap, dit keer van 4 renners: Tobias Johannessen, Olivier Le Gac, Riley Sheehan en Joris Delbove.

De verstandhouding voorin was prima en de 5 bleven zo in volle finale verrassend uit de klauwen van het uitgedunde peloton. In de sprint met zijn vijven had Riley Sheehan, stagiair bij Israel-Premier Tech, net iets meer jus in de benen dan Lewis Askey.



Op een handvol seconden van de kopgroep won Europees kampioen Christophe Laporte de sprint van het peloton, voor Tom Van Asbroeck. Met Edward Theuns (9e) finishte er nog een Belg in de top 10.



Greg Van Avermaet bolde in zijn laatste koers als 58e over de streep, op bijna 3 minuten van winnaar Sheehan.