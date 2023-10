Greg Van Avermaet in zijn laatste week: "Het dringt nog niet door"

Het is een bijzondere week voor Greg Van Avermaet, namelijk de allerlaatste week uit zijn profcarrière. De 38-jarige rijdt zondag met Parijs-Tours zijn laatste koers, vandaag is Binche-Chimay-Binche zijn laatste opdracht in eigen land. Maar hij is nog niet echt bezig met zijn afscheid. De olympische kampioen van 2016 doet in oktober wel al mee aan een triatlon. "Ik heb mijn zwemmen nog niet getraind."

"Het is nog niet echt doorgedrongen dat het volgende week afgelopen is", vertelde Greg Van Avermaet tijdens een zoommeeting. "Ik denk dat het vanaf volgende week misschien een beetje eigenaardig gaat zijn, dat ik niet meer verplicht ben om te fietsen."



"Het worden natuurlijk speciale koersen voor mij, maar eens aan de start, wil ik gewoon zoals altijd winnen", verraadt hij nog steeds zijn ambitie.



Tot de laatste dag vindt hij plezier in zijn job. Elke dag om 9.30 uur stapt hij fluitend op zijn fiets. "Het is een goede gewoonte om elke dag op het juiste uur te vertrekken en jezelf klaar te maken om je trainingen af te werken."



"Dat is een automatisme dat je er moet insteken. Ook al is het niet verplicht. Ik heb dat altijd graag gedaan. Dat zal zeker heel eigenaardig zijn als dat op een bepaald moment stopt."



Hij maakt een goed voornemen: "Al zullen we zien of ik nog altijd om 9.30 uur zal vertrekken."

"Ik hoop zondag een goede koers te rijden, Parijs-Tours ligt me"

Van Avermaet rijdt sinds 2007 rond in het profpeloton. Op zijn palmares staan onder meer Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem, 2 Touretappes, 1 in de Ronde van Spanje. En uiteraard de overwinning in Rio. In 2017 was hij de nummer 1 op de UCI-ranking, in totaal boekte hij bijna 60 profzeges.



Los van zijn erelijst kennen we Van Avermaet vooral als een echte liefhebber, iemand die graag op zijn fiets zit. Aan rusten denkt hij dus zeker niet. Van Avermaet heeft al plannen gesmeed. In november doet hij 10-daagse fietstrip door Peru. En volgende maand waagt hij zich in Girona aan een triatlon.



"Ik ben vooral bang van het zwemmen", legt hij uit. "Ik heb nog niet getraind. Op school heb ik wel wat zwemtechniek geleerd. Ik weet hoe ik mijn handen in het water moet steken, maar het is nog maar de vraag of ik nog vooruit zal gaan."



"Al wil ik mijn bovenlichaam niet te veel trainen, want ik geef nog de voorkeur aan mijn activiteiten op de weg."

Ik kan tevreden terugblikken op een mooie carrière en in schoonheid afsluiten. Greg Van Avermaet

Dus eerst nog de koers én het afscheid zondag. Hij zal er niet alleen zijn, zijn familie is er ook. "Voor mij hoeft dat niet. Ik heb al gezegd dat het geen rondjes zijn, maar gewoon aankomen. Op tv zal je het beter kunnen zien, maar ik denk dat ze toch zullen afzakken. Het is wel speciaal om het einde van mijn carrière mee te maken."



Ergens maakt Parijs-Tours de cirkel dus rond. "Ik hoop vooral een goede koers te rijden, het is een wedstrijd die me ligt. Al moet je met de keien onderweg een beetje geluk hebben. Ik hoop een mooi resultaat te rijden, maar in de koers worden geen cadeaus uitgedeeld."



"Dat laatste rugnummer en hesje zullen zeker speciaal zijn. Maar ik kan tevreden terugblikken op een mooie carrière en in schoonheid afsluiten."



Al zegt hij het wielrennen geen vaarwel: "Ik ben er zeker van dat ik in de sport actief zal blijven."

