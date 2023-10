Blessurelast dwingt Zdenek Stybar tot wegpensioen: "Na Tour 2020 geen 3 normale maanden meer gehad"

Dan neemt hij door sponsorbelangen nog deel aan een relatief onbekende wedstrijd in Hong Kong. "Dat zal voor 99,9% zeker mijn allerlaatste zijn als prof op de weg", vertelt Stybar. "Ik wil graag nog wat crossen, maar normaal gezien eindigt mijn carrière als wegrenner daar."

Zdenek Stybar is ver weg van huis bezig aan een afscheidstournee.

In de Tour 2020 is het allemaal begonnen.

Na een oneerlijke strijd met blessures, loopt het contract bij zijn team Jayco - AlUla af. Een nieuw voorstel kreeg de klassieke renner niet.



"Ik werd in mei nog geopereerd aan een vernauwde slagader. Ik heb toen vier maanden keihard gewerkt om terug te keren, maar in een van mijn eerste wedstrijden kreeg ik weer covid. Mijn conditie is daarom zo slecht dat ik niet eens heb kunnen strijden voor een contractverlenging", doet hij zijn verhaal.



De blessurelast van Stybar bereikte dit jaar een spijtig kookpunt, maar is al langer aan de gang. "In de Tour van 2020 is het allemaal begonnen. Ik heb daarna geen drie normale maanden gehad", legt hij uit.



Toch haalt hij deze week in China nog een laatste keer zijn koershartje op. "Ik ben aan het genieten van de laatste dagen. Dat doe ik altijd op een koersfiets. Toen ik door mijn operatie enkele weken niet mocht fietsen, besefte ik dat ik verslaafd ben aan sporten."