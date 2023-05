Zdenek Stybar laat zich opereren aan vernauwde slagader: "Het was dat of stoppen"

De laatste jaren krijgen heel wat profrenners te kampen met een vernauwde bekkenslagader. Denken we bijvoorbeeld ook aan Jonas Rickaert van Alpecin-Deceuninck.

Stybar bleef onder zijn eigen verwachtingen in het voorjaar, zijn hoofddoel voor zijn nieuwe team na 11 jaar bij Quick-Step. "Ik vond het zelf zo vreemd dat ik onderpresteerde. De vorm was goed, meende ik, ik deed alles goed en had een goede winter."



"Daarom dacht ik dat het aan een covidbesmetting lag, die ik eind februari, net voor het openingsweekend, had."



Maar het beterde niet. "Tijdens de Ronde van Vlaanderen besefte ik dat het iets anders moest zijn, dat het niet aan de conditie lag. Ik dacht zelfs even dat het door de ouderdom was dat ik niet meer kon volgen. Maar ik kon dat niet geloven."



Waarop renner en team het ziekenhuis indoken voor een controle van zijn bekkenslagaders. "Die bracht de bevestiging van vernauwingen. Opeens werd me alles duidelijk, waarom ik de laatste 3 jaar van mijn carrière niet op mijn verwachte niveau zat."