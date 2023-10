Olav Kooij is vandaag de spurtwinnaar in Guangxi, leiderstrui is voor Dries De Bondt: "Van lijder naar leider"

Dries De Bondt is weer mee met vroege vlucht

De derde etappe in Guangxi werd afgewerkt op een lokaal circuit in miljoenenstad Nanning, goed voor 134 kilometer en vijfmaal een pittige helling. Een terrein waarop Dries De Bondt zich voor de derde dag op een rij toonde: hij koos opnieuw voor de vroege vlucht, samen met landgenoot Jens Reynders, de Denen Frederik Wandahl en Julius Johansen, de Oostenrijker Lukas Pöstlberger en de Tsjech Petr Kelemen. Dankzij de bonificatieseconden onderweg ging De Bondt opnieuw virtueel naar de leiding van het algemene klassement, net als vrijdag. De Bondt en co. werden teruggegrepen door het peloton aan de voet van de laatste helling. Die deed het peloton ontploffen. Een elitegroep ging met voorsprong over de top, maar in de 20 kilometer over brede wegen die nadien volgden, kwamen tientallen renners terug aansluiten.

De Bondt: "Van lijder naar leider"

De Bondt kreeg de rode leiderstrui omgord - zijn eerste in een WorldTour-wedstrijd - en was daar uiteraard blij mee. "Tot gisteravond was het nog lijder met een lange "ij", vandaag hebben we de brug kunnen slaan naar de korte "ei"."



Dat was nochtans niet helemaal het plan: "Het plan was om dit gisteren te doen. Ik kon gisteren niet meer doen dan alle bonificatieseconden te pakken en bij het peloton te eindigen. Toen moest ik hopen dat de juiste mannen niet in de top 3 eindigden. Maar omdat Milan zo sterk is, had hij de leiderstrui en werd ik tweede."



"Vandaag was het plan om te overleven en te hopen dat de koers hard genoeg was om Milan te lossen. Ik wou vooraan beginnen aan de klim en volgde één move. En zo was ik meer mee", grinnikte de ex-Belgische kampioen.



"Ik heb het vooraan economisch aangepakt en heb onderweg de seconden opgeraapt. De rest deed daar niet te moeilijk over. Milan mocht dan niet 1e of 2e worden. Hij had wat akkefietjes in de sprint, jammer voor hem, maar goed voor mij."



De Belg van Alpecin-Deceuninck droomt al van meer: "Ik heb met de bonificaties al een goede voorgift verzameld. De aankomst van morgen is niet superlastig. Als ik alles binnen schot kan houden, is er veel mogelijk."



"Ik vind dat ik door de leiderstrui verplicht ben om daarvoor te vechten. Er zit nog wel iets in de tank."